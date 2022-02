Uomini e Donne, anticipazioni 3 febbraio 2022: oggi Trono Over o Classico? News e spoiler

Dopo le esterne di Luca Salatino, nuovo tronista, torna il penultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 amatissimo e seguitissimo dal pubblico. Ma oggi cosa succederà? Tornerà al centro dello studio Gemma o verrà dato spazio, ancora una volta, ai giovani? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne 3 febbraio 2022: ultime news su Gemma, Franco e Massimiliano

Oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Gemma Galgani, che dopo Leonardo ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione. Massimiliano, infatti, preferisce uscire e frequentare Nadia, quindi niente da fare per la dama torinese. Ma Gemma non molla, come sempre si alza e va avanti e ora pare abbia puntato Franco, un ex insegnante che aveva deciso di partecipare per conoscere meglio Nadia. Tra i due, però, la cosa non è mai partita e ora si sarebbe fatta avanti la Galgani. Come sta procedendo?

Ida Platano e Alessandro: le anticipazioni di Uomini e Donne 3 febbraio 2022

Dopo Gemma potrebbe tornare al centro dello studio Ida Platano, che dopo aver chiuso con Diego e con Andrea, ora sta conoscendo il nuovo arrivato Alessandro, un giovane ragazzo di Salerno. Sarà la volta buona? Lo scopriremo sintonizzandoci su Canale 5 a partire dalle 14.45!