Uomini e Donne, anticipazioni 8 febbraio 2022: un nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Va in onda oggi, martedì 8 febbraio, un nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nel corso delle puntata di oggi vedremo come si evolveranno le conoscenze e i flirt tra le dame e i cavalieri di questa edizione. In particolare l’attenzione tornerà ad essere posta su Gemma Galgani. Dopo le delusioni vissute in passato e l’abbandono da parte di tutti i suoi corteggiatori, la Gemma si è rimessa in carreggiata. Oggi vedremo la sua uscita in esterna con un nuovo cavaliere.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma ha un nuovo flirt

Sarà proprio Gemma ad aprire la puntata di oggi. La dama si accomoderà al centro dello studio e racconterà le novità sulla sua vita sentimentale e sulla sua nuova conoscenza. Ovviamente non mancheranno i battibecchi con Tina Cipollari. Ma nonostante le discussioni e le critiche da parte dell’opinionista, Gemma oggi si mostrerà molto serena e gioiosa. Il suo nuovo cavaliere avrà davvero fatto breccia nel suo cuore? O sarà l’ennesimo fuoco di paglia?

Uomini e Donne 8 febbraio: Ida e Alessandro

Dalla nuova conoscenza di Gemma Galgani si passerà al flirt di Ida Platano con Alessandro. La dama, infatti, sembra essere molto presa da lui e, come Gemma, si mostrerà tranquilla e sorridente. Dopo il pesante sfogo della dama avvenuto nei giorni scorsi, l’arrivo del cavaliere Alessandro sembra avergli restituito la calma e la felicità. Alessandro, infatti, ha da subito attirato l’attenzione di Ida ed è riuscito a guadagnarsi anche la sua simpatia. Nella puntata di oggi assisteremo al racconto della dama riguardo il loro nuovo flirt. Sembrerebbe che entrambi siano molto presi e che la loro storia prometta davvero bene.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: anticipazioni trono classico

Si passerà poi al trono classico. Per quanto riguarda il tronista Luca, la sua corteggiatrice Eleonora non ritornerà in studio.L’attenzione verrà poi spostata su Matteo e Federica. I due avranno una discussione nata dal fatto che il ragazzo ha deciso di non portare Federica in esterna. Lei ne è rimasta delusa e si è indispettita. Inoltre nella pontata di oggi, 8 febbraio, Federica scoprirà che Ranieri è uscito con Denise e sembrerebbe che tra loro sia scattato un bacio. Come reagirà lei?