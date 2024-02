Uomini e Donne, anticipazioni: Brando fa una sorpresa a Raffaella

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con una nuova puntata di Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45. Come in ogni puntata, in studio saranno presenti gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare tutto quello che succede al centro studio. Siete curiosi di sapere cosa è successo nelle nuove registrazioni? Scopriamolo insieme con tutti i dettagli grazie alle anticipazioni del giovane influencer Lorenzo Pugnaloni sempre più noto e attivo sul web.

Brando va a Napoli da Raffaella

Qualche giorno fa c’erano state un po’ di divergenze tra il tronista Brando Ephrikian e le sue corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Il percorso di Brando va ormai avanti tra alti e bassi da cinque mesi e le due ragazze non riescono a capire perché lui non abbia ancora una preferenza tale da fare una scelta definitiva. Nelle nuove registrazioni Brando decide di fare una sorpresa a Raffaella, andando a trovarla a Napoli. Raffaella non si sarebbe mai aspettata un gesto del genere da parte di Brando e quando lo vede lì, rimane a bocca aperta tra un po’ di stupore e commozione. I due si confrontano e dopo un po’ si baciano appassionatamente. Dopo aver visto l’esterna in studio, Beatriz si sente molto ferita e decide di ballare con un cavaliere del trono over.

Beatriz continua a scontrarsi con Tina

Brando fa un’esterna anche con Beatriz, ma questa volta non ha organizzato nulla, decide di incontrarla in camerino perché aveva delle cose da chiarire con lei. Beatriz continua a sostenere che si sente molto attaccata dall’opinionista Tina Cipollari e quindi non riesce ad esprimere appieno le sue emozioni. In puntata l’opinionista e la corteggiatrice si scontrano nuovamente: Tina sostiene che è il comportamento di Beatriz a rovinare tutto e non di certo i suoi interventi, Beatriz invece afferma di non riuscire più a sostenere una situazione del genere e chiede a Brando quando ha intenzione di fare la sua scelta, ma lui sembra avere ancora le idee poco chiare.

Il ritorno di Emanuela e Marco Antonio

Vi ricordate di Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio? Sono tornati in trasmissione per raccontare come procede la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Emanuela decide di fare una sorpresa a Marco Antonio leggendogli una lettera e per la prima volta riesce a dirgli “ti amo”. Marco Antonio è molto commosso da questo gesto e chiede ad Emanuela di ballare insieme, ma anche lui ha una sorpresa per lei: tira fuori dalla tasca dei petali, gli stessi che non erano scesi per loro due tempo fa perché non avevano fatto la classica scelta al centro studio.