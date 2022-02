Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 febbraio 2022: ultime news su Gemma e Nadia, spoiler sulle esterne di Luca e Matteo

Dopo aver visto al centro dello studio Diego e Gloria e dopo aver cercato di far capire a Giovanni che Daniela è davvero interessata a lui, ieri le attenzioni si sono rivolte su Luca Salatino, lo chef e pugile romano che sembra essere rimasto molto colpito dalla sua corteggiatrice Lilli. La puntata si è conclusa così, con un lungo ballo, ma oggi cosa succederà a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre dal pubblico della fascia pomeridiana?

Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio 2022: lo ‘scontro’ tra Gemma e Nadia

E se ieri è stato lasciato spazio ai giovani, oggi molto probabilmente si tornerà sul Trono Over e protagonista potrebbe essere, come sempre, Gemma Galgani. O meglio, a scontrarsi saranno due donne: la dama torinese e Nadia, la bella romana che sta continuando a frequentare Massimiliano. L’uomo era conteso da entrambe, poi alla fine il toscano ha deciso di conoscere solo Nadia e ha dato l’ennesimo due di picche a Gemma. Ma cosa succederà oggi? Si continuerà a discutere? Gemma riuscirà ad andare avanti e a trovare l’amore?

Uomini e Donne 22 febbraio 2022: ultime news su Luca e Matteo, le esterne

Nel corso della puntata di oggi si potrebbe tornare a parlare di Matteo, il giovane tronista che ora pare stia conoscendo solo Federica. Denise, l’altra corteggiatrice, ha deciso di andare via e ha incolpato addirittura il programma di aver architettato tutto, di aver montato ad arte la sua conversazione con Armando, che in realtà non lasciava spazio a dubbi. Per Matteo arriveranno nuove ragazze? O sarà Federica, la bella mamma napoletana, la scelta? Non ci resta che seguire la trasmissione a partire dalle 14.45 per scoprirlo!