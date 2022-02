Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 febbraio 2022: ultime news su Gloria e Diego, Matteo Ranieri e Federica

Dopo aver visto il battibecco al centro dello studio tra Nadia e Gemma, entrambe interessate al cavaliere Massimiliano, e dopo aver visto Franco ed Enza del trono Over, che sembrano sempre più vicini e complici, oggi cosa succederà a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 amato e seguito da migliaia di telespettatori?

Uomini e Donne, anticipazioni 23 febbraio 2022: ultime news su Gloria e Diego

La puntata di oggi, molto probabilmente, si aprirà con Gloria e Diego, l’ex fidanzato di Ida Platano. I due si stanno conoscendo da un po’, le cose sembravano andare bene, ma a quanto pare la frequentazione è giunta al capolinea. Lei, infatti, lamenta la poca attenzione e presenza nelle telefonate: Diego è ancora interessato alla sua ex? O è davvero pronto per rimettersi in gioco?

Uomini e Donne 23 febbraio 2022: in studio Sossio e Ursula, novità su Biagio e Giuliana

Ma non solo Gloria e Diego. Oggi, o forse nelle prossime puntate, rivedremo in studio una delle coppie più amate del dating show, quella formata da Sossio e Ursula, che sotto i riflettori si sono conosciuti e innamorati e ora sono genitori di Bianca, una meravigliosa bimba. Poi, verrà dato spazio a Giuliana e Biagio: la loro conoscenza è davvero finita?

Uomini e Donne: ultime news su Matteo Ranieri e Federica oggi 23 febbraio 2022

Spazio al trono over sì, ma anche ai giovani. E l’attenzione sarà tutta sul tronista Matteo Ranieri, che ora si sta concentrando solo su Federica, la bella mamma e napoletana. Quest’ultima, però, stando alle anticipazioni non sarà in studio perché malata, mentre Denise, l’altra corteggiatrice, ha pensato bene di abbandonare la trasmissione. Matteo andrà a riprenderla o quello è un capitolo chiuso?