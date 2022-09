Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 settembre 2022: trono over o classico oggi? Ospiti e cosa vedremo

Dopo la presentazione dei nuovi tronisti e i battibecchi in studio tra Ida e Riccardo, con il cavaliere che ha prima accettato di conoscere Valentina, una nuova dama, e poi ha pensato bene di mandarla a casa perché l’attrazione fisica, a suo dire non c’è, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Nuove storie, nuovi racconti, nuovi amori su Canale 5 a partire dalle 14.45.

Ida e Riccardo oggi a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Ida e Riccardo. La dama di Brescia ha deciso di uscire di nuovo con Alessandro Vicinanza e tra i due è scattato un bacio a cena, Riccardo invece resta fermo sui suoi punti: la storia è giunta al capolinea. Ma sarà davvero così? O tra i due ci sarà l’ennesimo ritorno di fiamma? Riusciranno a capirsi, a comprendersi, senza discutere e ritornare sul passato doloroso?

Il battibecco con Immacolata

Ieri la puntata si è conclusa con il battibecco acceso tra Immacolata, nuova dama, e Riccardo. Per lei il cavaliere ha sbagliato ad eliminare subito Valentina e a farlo davanti a tutti, è stato poco galante. Riccardo, dal canto suo, ha tirato in mezzo un’altra storia e ha spiegato di aver sentito la donna discutere animatamente con Giuseppe, nuovo protagonista, vicino alla macchinetta del caffè. E come mai?

Trono over o le esterne dei tronisti oggi?

Ancora non è chiaro cosa accadrà oggi, bisogna seguire la puntata per capirlo. Da vedere se verrà lasciato spazio, ancora una volta, alle storie delle dame e dei cavalieri, o se i riflettori verranno puntati sui nuovi tronisti e sulle loro prime esterne. Si placherà l’antipatia tra Federica e Ida Cipollari?