Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 4 febbraio 2022: ospiti in studio Isabella Ricci e Fabio Mantovani

Dopo lo spazio dedicato al tronista Luca e alle innumerevoli segnalazioni sulla corteggiatrice Eleonora, oggi tornerà l’ultimo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tiene compagnia su Canale 5 a migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà? I riflettori su chi saranno puntati?

Uomini e Donne puntata 4 febbraio 2022: ultime news su Eleonora e Luca

Ancora segnalazioni su Eleonora, la corteggiatrice di Luca, che ha deciso di parlare al telefono con la persona che ha qualcosa da dire (e da ridire) sulla bella ragazza. Cosa sarà successo? E il tronista deciderà di eliminarla o continuerà a conoscerla?

Uomini e Donne anticipazioni 4 febbraio 2022: in studio Isabella e Fabio?

Non c’è ancora nessuna certezza, ma oggi in studio potrebbe tornare Isabella Ricci, la dama elegante che ha finalmente trovato l’amore. Lei, infatti, qualche settimana fa ha pensato bene di uscire dal programma, mano nella mano, con il suo Fabio. Come procede la storia lontano dai riflettori? Avranno qualcosa di importante da raccontare? Stando alle foto sui social, Fabio e Isabella sembrano sempre più affiatati, complici. E innamorati.