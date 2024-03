Uomini e Donne, Brando è pronto alla scelta? La risposta spiazza Maria De Filippi

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento alle ore 14, 45 su Canale Cinque con Uomini e Donne, il noto dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. In studio saranno presenti come sempre gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino ad animare la puntata con i loro interventi. Ma ora scopriamo insieme nel dettaglio tutto quello che è successo nelle nuove registrazioni, grazie alle anticipazioni forniteci dal noto influencer Lorenzo Pugnaloni, ormai sempre più attivo sul web.

Brando ci ripensa al momento della scelta

Dopo i vari litigi che c’erano stati nelle scorse puntate, questa volta, le corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi hanno deciso di presentarsi in studio. L’atmosfera che c’era al centro studio, ha fatto subito pensare che per il giovane tronista Brando Ephrikian fosse arrivato il momento di fare finalmente la sua scelta definitiva. Sono state messe, infatti, le poltrone rosse e sono stati mandati in onda degli RVM con i momenti vissuti con entrambe le corteggiatrici. Come da tradizione, la conduttrice Maria De Filippi ha invitato le ragazze ad uscire dallo studio perché era arrivato il momento della scelta. A quel punto, Brando ha deciso di non scegliere più perché non si sentiva affatto sicuro. Il tronista ha dichiarato che in quel momento non si è sentito di fare la scelta perché ha notato che entrambe le corteggiatrici erano arrivate molto arrabbiate.

Le due corteggiatrici vengono richiamate in studio

Quando il tronista Brando Ephrikian ha dichiarato di non sentirsi pronto a fare la sua scelta, le due ragazze sono state richiamate in studio. Quando le è stata comunicata la notizia, Beatriz scoppia a piangere perché si è sentita presa in giro da Brando per l’ennesima volta. In occasione della scelta, sono venuti in studio Cristian Forti, l’ex tronista di questa stagione e la sua fidanzata Valentina Pesaresi. Brando ha dichiarato inoltre di voler passare un’intera giornata con entrambe le corteggiatrici per essere finalmente sicuro della sua decisione.

Ida e Mario si riappacificano

Questa volta, la tronista Ida Platano ha deciso di portare in esterna il suo corteggiatore Mario Cusitore per provare ad avere un chiarimento. L’esterna si è svolta al centro di Roma ed è andata molto bene. In puntata, Mario ha poi portato dei fiori e una mimosa per Ida ed è stato un gesto molto apprezzato dalla tronista. Nel frattempo, la famosa dama del parterre femminile Gemma Galgani, ha intrapreso una conoscenza con un nuovo cavaliere arrivato da poco in studio. Lei è molto contenta ed è intenzionata ad approfondire meglio la frequentazione.