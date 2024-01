Uomini e Donne: Brando Ephrikian, chi è, età e lavoro

Oggi parleremo dell’altro tronista del trono giovani, Brando Ephrikian e delle sue corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi.

Brando è un ventiduenne che viene da Treviso e nonostante la sua giovane età ha già svolto diversi lavori, come il maestro di scii, l’aiuto cuoco, il cameriere e persino il calciatore. È uno sportivo nato, infatti ama stare sempre in movimento. Ha trascorso i suoi primi anni di vita a Miami, ma quando aveva dieci anni i suoi genitori si sono separati. È stata proprio l’assenza del padre a fargli formare un carattere duro e a fargli provare un forte senso di abbandono. La sua è una famiglia di artisti: la zia è un’attrice e il nonno e il bisnonno direttori d’orchestra.

L’arrivo in trasmissione

La partecipazione a Uomini e Donne, il noto dating show di Maria De Filippi, è la sua prima comparsa in televisione. Nel suo video di presentazione, Brando dice di essere una persona molto determinata e affidabile, inoltre non ammette errori in amore, quindi se la sua donna dovesse sbagliare, non la perdonerebbe mai. Vorrebbe vivere una storia d’amore semplice, fatta di piccoli gesti e di quotidianità. È alla ricerca di una ragazza che abbia qualcosa da dire. Brando ha affermato che si chiude spesso in sé stesso ed è per questo che ha voluto darsi un’opportunità, partecipando per la prima volta alla trasmissione il 24 agosto 2023.

Il suo percorso

Le sue attuali corteggiatrici sono Beatriz D’orsi e Raffaella Scuotto. La prima è una venticinquenne milanese e studentessa di scienze politiche, lavora a Palazzo Reale a Milano, in una mostra d’arte contemporanea. La seconda, invece, ha anche lei venticinque anni, viene da Quoto in provincia di Napoli e lavora per un noto brand di intimo e lingerie. Anche in questo caso, il percorso delle due corteggiatrici non è stato molto lineare, infatti c’è stato un momento in cui entrambe avevano abbandonato lo studio, ma sembra che poi ci abbiano pensato bene e siano tornate sui loro passi. Attualmente, Brando sostiene di non avere ancora una scelta, anche perché il suo rapporto con Beatriz continua ad essere complicato e afferma quindi di non conoscerla abbastanza. Le cose con Raffaella sembrano andare bene, ma quale sarà la scelta definitiva del giovane tronista trevigiano? Stando alle anticipazioni, non manca molto alla sua scelta e presto potremo saperlo.