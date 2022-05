Uomini e Donne: chi è Alberta, la corteggiatrice di Gianluca

Tutto pronto per una nuova puntata con il dating show più amato di sempre! Anche oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5 Maria De Filippi è pronta a regalare emozioni e colpi di scena ai suoi telespettatori. Al centro dello studio c’è Gianluca che sta facendo molto discutere per via di alcune sue dichiarazioni.

La discussione in studio con Alberta

L’uomo nel corso del suo percorso aveva portato avanti la conoscenza con diverse donne del parterre. Tra di loro c’è anche Alberta, la quale quest’oggi ha qualcosa da dire a Gianluca. Tra i due le cose non sono andate e la donna ci tiene ad esporgli il proprio punto di vista.

A riguardo, non sono molto piaciuti i commenti dello stesso rispetto ad alcune caratteristiche fisiche delle altre donne. Alberta invita pertanto l’uomo a dire la verità ma lui sembra non ascoltarla fino in fondo.