Uomini e Donne: chi è Luciano, il nuovo corteggiatore di Vincenza

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne! Anche quest’oggi Maria De Filippi a partire dalle 14.45 su Canale 5 è pronta a regalare delle belle emozioni ai propri telespettatori. Al centro dello studio questo pomeriggio c’è Vincenza, per la signora è sceso un nuovo cavaliere: Luciano, come andrà tra i due?

Luciano: il cavaliere sceso per Vincenza

Oggi la signora Vincenza ha ricevuto la visita di un nuovo cavaliere. L’uomo si chiama Vincenzo, abita a Latina ed è vedono. Non si hanno moltissime informazioni sul suo conto ma sappiamo che ha trascorso diverso tempo della sua vita in Calabria. Tra lui e Vincenza sembra esserci una bella sintonia! La signora ha deciso di approfondire la sua conoscenza. Come andrà tra i due?