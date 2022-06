Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi aspettano un figlio: l’annuncio ufficiale

Con un video dolcissimo, la coppia ha fatto sapere ai suoi fan che presto saranno in tre. Da qualche tempo erano uscite alcune indiscrezioni, ma mai la conferma ufficiale. Ora non ci sono più dubbi. Loro, una delle coppie più amate in assoluto del programma, hanno realizzato il loro sogno.

Le parole di Claudia Dionigi incinta

“Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire.

Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai

Il nostro fagiolino/a”

La reazione di Lorenzo Riccardi papà

Lorenzo Riccardi, dalla prima volta in studio da Maria De Filippi, ha dimostrato di avere un carattere eccentrico e davvero particolare. Uno spirito libero che però ha perso il cuore solo per una persona: Claudia.

“19-04-2022 DIVENTO PAPÀ TI AMO AMORE”