“Uomini e donne”, colpo di scena: Roberta Di Padua abbandona la trasmissione

Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, continua a riservare sorprese. Il programma tanto seguito nel primo pomeriggio dal pubblico italiano nel quale le corteggiatrici partecipano alla ricerca dell’anima gemella nelle ultime puntate ha riservato un clamoroso colpo di scena. Cosa è successo? Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta…

Colpo di scena a “Uomini e donne”

Dopo essere stata profondamente delusa dal comportamento di Alessandro Vicinanza, la dama del trono over, Roberta Di Padua, decide di abbandonare definitivamente il programma di Maria De Filippi. Tutto questo è andato in onda su Canale 5 nella prima puntata dopo la ripresa dalla pausa natalizia. Un inizio col botto, quindi, che ha lasciato di stucco molti telespettatori. Sono diversi anni ormai che Roberta Di Padua fa parte di questo programma, ed è proprio per questo che si dice ‘stufa di continuare a fare altre conoscenze che non portano mai a nulla’.

La rottura tra Alessandro e Roberta

Il cavaliere salernitano, Alessandro Vicinanza, nonostante avesse già intrapreso una frequentazione con Roberta, decide comunque di corteggiare un’altra dama del parterre femminile: Cristina Tenuta. Appena arrivato nel programma, infatti, Alessandro dichiara subito di provare un forte interesse per un’altra donna, di cui però non vuole rivelarne l’identità. Dopo una serie di corteggiamenti e una sorpresa inaspettata, Cristina decide di uscire con lui per provare a conoscerlo meglio, ma si accorge subito che non sono fatti l’uno per l’altra, lasciando così Alessandro molto sorpreso.

L’interesse di Alessandro per Cristina fa perdere le staffe a Roberta

È proprio dopo aver visto l’atteggiamento di Alessandro che la dama di Cassino, Roberta Di Padua, decide di abbandonare definitivamente il programma da sola e di non tornare più. Dichiara di non avere voglia di restare nella trasmissione, sapendo che lui è intenzionato a fare delle nuove conoscenze con altre persone. ‘Qui si viene per trovare il fidanzato e io non lo voglio più’. Sono state queste le sue ultime parole, prima di abbandonare lo studio. Il pubblico e in particolare l’opinionista Gianni Sperti, sono rimasti molto sorpresi e amareggiati da questa decisione, cercando di convincere più volte Roberta a restare, ma nulla sembra averle fatto cambiare idea, nemmeno le parole di Alessandro che le ha chiesto più volte di restare per continuare la loro conoscenza. Prima di uscire dallo studio, Roberta riceve anche le parole di Marco. Il cavaliere dice di voler riprendere la conoscenza con lei. ‘Pensavo che le cose con Alessandro si fossero interrotte, non mi aspettavo di sentirti dire che lasciavi il programma’. Tuttavia, le parole di Marco non scalfiscono Roberta, che decide di lasciare lo studio in lacrime.