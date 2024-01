Cristian Forti a Uomini e Donne, chi è: età, lavoro. Chi sono le sue corteggiatrici?

In questo articolo parleremo di Cristian Forti, il famoso tronista romano di questa stagione di Uomini e Donne, tanto amato dal pubblico.

Cristian nasce a Roma nel 2001 ed ha ventidue anni. È uno studente al terzo anno di fisioterapia e per arrotondare un po’, lavora in una pizzeria, infatti, nel suo video di presentazione si era fatto immortalare proprio mentre consegnava delle pizze. I suoi genitori si sono separati quando aveva tredici anni e attualmente vive con la mamma, il piccolo fratellino di cinque anni e il compagno della madre. Cristian ha dichiarato più volte di aver sofferto molto per la separazione dei suoi genitori ed è proprio il suo vissuto che l’ha portato ad essere la persona che è oggi, cioè un ragazzo molto deciso e sicuro di sé stesso, ma anche con delle debolezze che però mostra solamente a pochissime persone.

L’arrivo in trasmissione

Cristian fa il suo esordio nel dating show di Maria De Filippi il 24 agosto 2023. Dice di essere un ragazzo che fa tante pazzie per amore e cerca una ragazza che faccia lo stesso per lui, ma che soprattutto sappia accettare le sue fragilità. Le sue attuali corteggiatrici sono Valentina Pesaresi, anche lei ventiduenne e romana, si è da poco laureata alla facoltà di economia e commercio. Nel 2019 partecipa a Miss Italia, guadagnandosi il titolo di Miss Interflora. L’altra corteggiatrice invece si chiama Virginia Degni, ha vent’anni e anche lei è romana. Frequenta la facoltà di logopedia e prima di cominciare la sua carriera universitaria, ha svolto diversi lavori come la hostess di congressi e la cameriera.

Il suo percorso

Le due ragazze sono sempre state le preferite di Cristian fin dall’inizio del programma ed infatti sono arrivate fino alla fine, seppur tra alti e bassi. Il loro percorso, infatti, non è stato molto lineare ed entrambe hanno abbandonato più volte lo studio per poi ritornare. Non sono poi mancate le accese discussioni tra le due giovani corteggiatrici romane. Ma alla fine, Cristian ha fatto una scelta inaspettata che è avvenuta durante l’ultima esterna. La scelta è stata Valentina. Virginia, al momento della messa in onda della scelta non sarà in studio.