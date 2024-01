Uomini e Donne, Cristina Tenuta: chi è, età e lavoro

Oggi parleremo di Cristina Tenuta, la famosa dama del parterre del trono over di Uomini e Donne. Cristina è nata a Roma, ma ha origini meridionali, infatti il padre è calabrese e la madre napoletana. Nasce il 28 settembre 1980, sotto il segno della Bilancia. A quanto pare, sembra che la dama romana abbia origini nobili, è infatti discendente del Conte Alessandro Vincenzo Siciliano, banchiere e imprenditore che ha fatto molti investimenti in Brasile. Il lavoro di Cristina consiste nell’occuparsi del reclutamento del personale, anche se da bambina il suo sogno nel cassetto era quello di diventare un’attrice o una maestra. La dama del parterre è mamma di una bimba e ha sempre detto di essere alla ricerca di un uomo che possibilmente sia genitore e che non voglia avere altri figli.

Il suo arrivo nel programma

La dama del parterre del trono over arriva in trasmissione nel 2022, dopo aver contattato il cavaliere Riccardo Guarnieri. I due si frequentano per un po’, ma i loro caratteri sono troppo diversi e decidono di chiudere la frequentazione. Chiusa la frequentazione con Riccardo, Cristina decide di provare a conoscere Armando Incarnato, un altro cavaliere del trono over. Dopo aver fatto qualche uscita insieme, i due si insultano pesantemente al centro studio e interrompono la frequentazione.

Chi frequenta ora

Attualmente, Cristina sta frequentando Alessandro Vicinanza, il cavaliere molto chiacchierato del trono over e anche ex fidanzato dell’attuale tronista Ida Platano. Cristina ha sempre detto di volere al suo fianco un uomo sicuro di sé e che abbia voglia di costruire un rapporto solido e duraturo, ma soprattutto un uomo che non gli faccia pesare il fatto di aver avuto una figlia da una precedente relazione. Infatti, ha dichiarato nel magazine di Uomini e Donne che ‘a una certa età non si possono vivere gli amori ancora in maniera adolescenziale. Se lo si fa, allora bisogna accettarne le conseguenze’. Riguardo alle altre dame del parterre, invece, Cristina ha dichiarato di avere una certa simpatia per Gemma ‘mi piace molto Gemma, una donna molto elegante e colta che sa stare al mondo. Per quello che ho visto, ha bisogno di qualcuno che la prenda per mano’.