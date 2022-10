Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi: Roberta contro Alessandro, ultime news su Ida e Riccardo

Anticipazioni Uomini e Donne, tutto pronto per il nuovo appuntamento settimanale con il dating show più famoso della Tv. Ma cosa riserverà la puntata di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022? Nuovi colpi di scena attendono fan e telespettatori con novità importanti che riguarderanno Roberta e Alessandro. In tal senso è atteso un vero e proprio colpo di scena.

Roberta Di Padua congeda Alessandro, stop alla conoscenza

L’incontro tra Alessandro Vicinanza, peraltro ex di Ida Platano, non sarebbe andato secondo le aspettative. Motivo per il quale Roberta, attenzione a questo passaggio, avrebbe deciso di interrompere la conoscenza stroncando di fatto sul nascere la loro possibile relazione. Non solo. A suscitare commenti e reazioni anche la decisione successiva di restare ugualmente nel programma per cercare l’amore. Insomma, se ne preannunciano delle belle.

Cosa vedremo a Uomini e Donne oggi pomeriggio

Vediamo qualche altro spoiler. Intanto, come anticipatovi stamattina, si riprenderà dalla scontro tra l’opinionista Tina e Pinuccia, la dama del parterre femminile. Attesa inoltre per la “sfuriata” di Armando Incarnato che se la prenderà con Riccardo e in particolare con gli ex di Ida Platano. La puntata dunque è di quelle da non perdere: l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 14.45 come sempre su Canale 5.