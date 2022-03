Uomini e Donne news, anticipazioni 11 marzo 2022: oggi in studio Matteo Ranieri e Luca Salatino

Uomini e Donne. Oggi, come di consueto, andrà in onda un’altra scoppiettante puntata del salotto più famoso d’Italia, la cui padrona di casa non può se non essere la mitica Maria De Filippi. Tante novità e molte le tensioni emotive che verranno finalmente allentante in puntata. Pronti a scoprire le prime indiscrezioni? Andiamo allora!

Uomini e Donne oggi: spazio al trono classico

Dopo aver dedicato diverse puntate quasi completamente al trono over, Maria De Filippi dovrebbe proprio in puntata decidere di allargare lo spazio a disposizione del trono classico, e concentrare le telecamere su Matteo Ranieri e Luca Salatino. Le scelte dei due aitanti giovani sembrano ancora molto lontane dal potersi realizzare. Matteo, ad esempio, è sul trono già da diversi mesi e ha conosciuto a conoscere nuove ragazze dopo essere stato letteralmente abbandonato dalle sue due corteggiatrici di punta. La nuova fiamma in questione è Valeria. In studio, però, tornerà anche Federica e chissà come si metteranno le cose per loro.

La vecchia questione di Federica per Matteo: finirà?

Ricordiamo brevemente che, tra Matteo e Federica, la conoscenza è iniziata da diversi mesi, ma c’è qualcosa che non quadra. Il tronista non riesce mai a lasciarsi completamente andare con lei, soprattutto non riesce a fidarsi al cento per cento. Sarà il ritorno di Federica a creare diversi colpi di scena. Forse Matteo potrebbe addirittura decidere di eliminarla durante la puntata, e Maria potrebbe intervenire per salvare la faccenda.

Il trono di Luca Salatino

Poi, anche Luca Salatino tornerà a fare la sua comparsa in studio. Lui, con Matteo, ha instaurato un bel rapporto di amicizia, i due si supportano a vicenda durante le difficili scelte di cuore. Luca dirà in puntata di non aver tanto capito l’atteggiamento dell’ex scelta di Sophie Codegoni mentre secondo Gianni Sperti il tronista ha semplicemente le idee confuse. E, ovviamente, la scelta di Luca di baciare Lilli non sarà certo priva di conseguenze, poiché Soraia non nasconderà certo la propria gelosia.