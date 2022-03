Uomini e Donne news, anticipazioni 3 marzo 2022: Luca Salatino tra Soraya e Lilly (spoiler)

Dopo aver visto al centro dello studio Ida Platano e i suoi dubbi su Alessandro, il ragazzo che sta frequentando da settimane, oggi andrà in onda la penultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Cosa succederà? I riflettori saranno puntati ancora sul trono Over o verrà lasciato spazio ai giovani?

U&D: le ultime novità sul trono di Luca Salatino

Oggi, molto probabilmente, la puntata sarà dedicata al trono dei giovani, Luca Salatino e Matteo Ranieri. Il primo, chef e pugile romano, dopo la delusione avuta con Roberta, che a lui ha preferito Samuele, si è rimesso in gioco e ora sta conoscendo diverse ragazze. O meglio, si sta concentrando su Soraya, che lo attrae molto fisicamente, e su Lilli, una giovane dal passato difficile. Luca ha deciso di uscire in esterna proprio con Soraia per capire se tra i due possa esserci altro, un’intesa mentale, oltre che fisica: avrà percepito qualcosa? E come reagirà l’altra corteggiatrice?

Al centro dello studio Biagio Di Maro

Ma non solo Luca Salatino. Nel corso della puntata la padrona di casa, quasi sicuramente, darà spazio al trono Over, con Biagio Di Maro che racconterà come sta procedendo la sua conoscenza con Stella. Focus poi su Armando Incarnato, che ha deciso di frequentare una nuova ragazza: sarà la volta buona?