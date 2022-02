Uomini e Donne news, anticipazioni registrazione 16 febbraio 2022: cosa vedremo nelle prossime puntate

Penultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? I riflettori, nel corso della registrazione di ieri, su chi sono stati puntati: ci sono novità su Matteo Ranieri e le sue corteggiatrici? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne: cosa è successo nella puntata registrata mercoledì 16 febbraio 2022

Stando a quanto riporta la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Matteo Ranieri non ha ancora fatto la sua scelta. Federica nell’ultima registrazione era tornata in studio, ma non Denise: ieri, però, nessuna delle due era presente perché la prima pare avesse la febbre, la seconda invece ha deciso di non partecipare più e ha accusato la redazione di aver architettato tutta la conversazione che ha avuto con Armando. Sarà davvero definitiva la cosa? O il giovane tronista cercherà di fare qualcosa per riportarla in trasmissione?

Uomini e Donne: nuovo cavaliere per Gemma, ultime news

Non c’è Uomini e Donne senza Gemma Galgani, una delle protagoniste indiscusse del parterre femminile. Dopo la delusione avuta con Leonardo, con Stefano e con Massimiliano, Gemma non molla ed è pronta a mettersi, ancora una volta, in gioco: per lei arriverà qualcuno? Sarà la volta buona? Novità anche su Ida e Alessandro, che sembrano sempre più complici: decideranno di proseguire la loro storia lontano dai riflettori?

Uomini e Donne: le nuove esterne di Luca e Matteo, chi sono le corteggiatrici

Riflettori puntati, nel corso dell’ultima registrazione, anche sui giovani tronisti Luca e Matteo. Il primo, lo chef e pugile romano, sta continuando a conoscere Lilly, la ragazza che l’ha colpito e che ha alle spalle un passato difficile: sarà lei l’incastro ‘perfetto’ che sta cercando da mesi? Lo scopriremo solo seguendo il suo percorso!