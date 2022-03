Uomini e Donne news, Nicole Mazzocato incinta: la foto su Instagram con il fidanzato Armando Anastasi

Una bellissima notizia per Nicole Mazzocato, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta del tronista Fabio Colloricchio, oggi nota influencer molto attiva sui social. Tra la sponsorizzazione di un brand e l’altro Nicole ha annunciato ai suoi followers, oltre un milione, di essere in dolce attesa. Aspetta un bimbo, il primo, dal suo compagno Armando Anastasi.

Nicole Mazzocato è incinta: il post su Instagram

Nicole Mazzocato proprio sui social, lì dove lavora e condivide tutto, ha annunciato di essere incinta. E lo ha fatto con un post e una carrellata di foto che la ritraggono con il pancino al fianco del fidanzato Armando.

“Saremo presto in quattro (nel conto è incluso il gatto) – ha detto l’influencer. Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo.. Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5 mese.. Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole”. E il post, come si può immaginare, ha subito fatto accetta di like e commenti. Tra cuoricini, auguri e congratulazioni.

Le complicazioni

Sempre sui social, Nicole ha raccontato che durante i primi mesi ha dovuto fare i conti con delle complicazioni: ‘Ci sono gravidanze rosee sin dal principio e altre che tendono ad avere complicazioni. E’ il nostro caso, ma poi è andato tutto ok. L’ho detto a mia mamma tra il terzo e il quarto mese, hanno aspettato tutti’. Insomma, la certezza prima di dare la bella notizia. E ora Nicole e Armando sono pronti a diventare genitori, presto mamma e papà!

Chi è Armando Anastasi?

Armando Anastasi. E’ lui l’uomo che ha stregato Nicole Mazzocato e che presto diventerà papà. Lui è un calciatore napoletano, difensore del Pordenone. Tra i due è stato un colpo di fulmine, al punto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mollato tutto, lo ha raggiunto in Friuli Venezia Giulia e hanno iniziato una convivenza. Ora sono felici, innamorati e complici come non mai.