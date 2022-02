Uomini e Donne notizie, la dama Pinuccia senza Green Pass: ecco cos’è successo

Pinuccia, è una delle dame di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. E’ un’ arzilla signora di 80 anni, vive a Vigevano e nel programma ha conosciuto Alessandro: tra i due c’è una bella complicità e da un’iniziale amicizia ora sembrerebbe essere scattata la ‘scintilla’. Insomma, tutto procede bene, ma Pinuccia ha dovuto fare i conti con una disavventura, che ha raccontato a Maria De Filippi pochi giorni fa. E che nulla ha a che vedere con il suo cavaliere.

Pinuccia di Uomini e Donne senza Green Pass: cosa è successo

Pinuccia, in lacrime e visibilmente scossa, ha raccontato a Maria De Filippi la sua disavventura. Con il Green Pass scaduto è stata fatta salire su un treno a Milano (cosa che non avrebbero dovuto fare), direzione Roma, poi però a Bologna dopo i controlli la dama è stata invitata a scendere. Il motivo? Non poteva viaggiare senza la certificazione verde. Così Pinuccia ha cercato di contattare la redazione, ha chiamato un taxi e si è fatta accompagnare in hub vaccinale per fare la terza dose. Ci è rimasta male, ha raccontato tutto piangendo: ‘Che vergogna, mi guardavano’. Ma la padrona di casa, Maria De Filippi, ha cercato di confortarla e di spiegarle che questa è la legge. Ora, tutto è risolto: con la terza dose e il Green Pass valido Pinuccia potrà tornare a viaggiare. Senza alcun problema!