Uomini e Donne oggi, anticipazioni 13 gennaio 2022: in studio il nuovo tronista Luca e Gemma Galgani

Dopo la scelta di Roberta, la proposta di Maria De Filippi che ha chiesto a Luca, corteggiatore ‘rifiutato’ di salire sul trono, e dopo aver visto al centro dello studio nuovi corteggiatori per Ida e Biagio quasi ‘innamorato’ di Elena, al punto da chiederle l’esclusiva, oggi torna Uomini e Donne con un’altra imperdibile puntata. E tanti colpi di scena. Ma cosa succederà in studio giovedì 13 gennaio? I riflettori su chi saranno puntati? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne 13 gennaio 2022: ultime news su Gemma Galgani

Dopo l’ennesima delusione e la rottura con il cavaliere Leonardo, la dama torinese Gemma Galgani, una delle più chiacchierate del parterre femminile, è pronta a ricominciare, ancora una volta, da zero. Arriverà per lei, prima o poi, l’uomo giusto? Si innamorerà? Non mancheranno, come sempre, i siparietti con l’opinionista Tina Cipollari.

Uomini e Donne: Luca è il nuovo tronista, cosa succede giovedì 13 gennaio 2022

Dopo aver visto la scelta di Roberta e l’esterna di Matteo con Federica, oggi farà il suo ritorno a Uomini e Donne nei panni di ‘tronista’ Luca Salatino, ex corteggiatore. Lo chef e pugile romano, che ha fatto sorridere tutti durante il suo percorso, è pronto a rimettersi in gioco: troverà l’incastro perfetto?