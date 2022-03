Uomini e Donne oggi, anticipazioni 4 marzo 2022: in studio Ida Platano e Alessandro

Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo l’addio di Nadia e Massimiliano, che mano nella mano hanno deciso di frequentarsi lontano dai riflettori, oggi molto probabilmente si tornerà a parlare di Gemma Galgani, che quest’anno non riesce a trovare la persona giusta, e di Ida Platano e Alessandro, tra dubbi e confronti.

Uomini e Donne: le ultime news su Gemma Galgani

Molto probabilmente dopo aver lasciato spazio al trono dei giovani, la puntata di oggi si aprirà con Gemma Galgani, la dama torinese più chiacchierata e discussa del parterre femminile. Lei che quest’anno non riesce a trovare la persona giusta, nonostante abbia provato a conoscere e frequentare più uomini: prima della fine del programma il suo cuore troverà un po’ di sollievo? Riuscirà a incontrare il principe azzurro? Pare che Gemma abbia chiesto a Franco il numero, ma anche qui a quanto pare ha ricevuto un due di picche: l’ennesima delusione?

Ida e Platano lasciano il programma?

Protagonisti, poi, Ida Platano e Alessandro. Prima l’esclusiva, poi i dubbi del ragazzo e la decisione di Ida, già scottata più volte, di fare un passo indietro. Cosa si saranno detti dietro le quinte? Avranno trovato un punto di incontro o la storia è già giunta al capolinea? Lo scopriremo solo seguendo Uomini e Donne, che come sempre prenderà il via su Canale 5 a partire dalle 14.45.

Dove vedere le repliche

Ricordiamo che Uomini e Donne va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45 su Canale 5. Le repliche sono disponibili sul portale Witty Tv, mentre in chiaro le storie del trono over e dei giovani si possono rivedere su LA5, nel giorno della messa in onda, intorno alle 20.