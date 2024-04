Uomini e Donne si ferma, stop al programma più amato: cosa sta succedendo

Oggi sarebbe dovuto andare in onda su Canale Cinque alle ore 14,45 il dating show Uomini e Donne ideato e condotto da Maria De Filippi, ma in occasione del ponte del 25 aprile, il palinsesto di Canale Cinque ha cambiato i suoi programmi. Gli amanti della trasmissione, quindi, dovranno aspettare la giornata di lunedì 29 aprile per vedere le vicende delle dame e dei cavalieri del parterre. Ma ora scopriamo insieme i cambiamenti che ci sono stati nel palinsesto.

Uomini e Donne non andrà in onda

In occasione del ponte del 25 aprile c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque. Oggi pomeriggio, infatti, non andrà in onda come di consueto il programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, ma verranno trasmesse a partire dalle ore 14,30 due puntate della nuova serie tv turca Endless Love con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özcivit. I protagonisti della serie sono Nihan e Kemal. Lui è un ragazzo che appartiene a una famiglia molto umile e un giorno, per caso, incontra sull’autobus la benestante Nihan. I due si innamorano a prima vista e si giurano amore eterno.

Gli altri programmi della giornata su Canale Cinque

Dopo la messa in onda della serie tv turca Endless Love, verrà trasmesso come di consueto alle ore 16.10 il talent show Amici di Maria De Filippi. A seguire alle ore 16,40 la serie tv spagnola La Promessa e poi alle ore 16,55 Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino. Alle 18,45 ci sarà come sempre il game show Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e con la partecipazione di Luca Laurenti. A seguire il solito tg della sera.

Quando riandrà in onda Uomini e Donne

Il noto dating show Uomini e Donne riandrà in onda lunedì 29 aprile su Canale Cinque alle ore 14,45. Come sempre ci saranno gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino che animeranno la puntata con i loro interventi sui fatti più rilevanti. Scopriremo quindi tutte le novità sulle vicende delle dame e dei cavalieri del trono over e anche quelle dei tronisti e dei corteggiatori del trono classico.