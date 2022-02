Uomini e Donne, una nuova corteggiatrice per Stefano: ecco chi è l’affascinante Bianca

Uomini e Donne. Stefano oggi ha fatto la combo. Ben due sono le corteggiatrici che sono scese dalla passerella di Maria De Filippi per poterlo conoscere meglio. Il cavaliere sembra essere rimasto impressionato da entrambe, infatti non ha rinunciato a nessuna delle due. Vediamo di conoscere meglio una delle due, l’affascinante signora Bianca.

Uomini e Donne: arriva Bianca per Stefano

Bianca è una signora che ha origini meridionali, ma che diverse vicissitudini si è ritrovata a vivere in posti diversi rispetto alla propria proveniente. Di poche parole, Bianca preferisce parlare con gli occhi e il suo sguardo intenso. Inoltre, non si sbilancia troppo sui complimenti per Stefano: ammette di conoscerlo poco e superficialmente, e che l’unico motivo per cui si trova in studio è una semplice attrazione estetica. Stefano, tuttavia, rimane intrigato dalla sua figura e dal suo modo di fare, per questo ha deciso di tenerla in studio. Come andrà a finire?