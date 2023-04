Valentina, chi è la corteggiatrice di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per un nuovo, frizzante ed imperdibile appuntamento di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre! Anche questo pomeriggio, Maria De Filippi – a partire dalle 14.45 su Canale 5 – è pronta a regalare ai propri affezionati telespettatori tante emozioni e colpi di scena! Tante le nuove conoscenze che fioriscono in studio e quest’oggi al centro dell’attenzione troviamo la corteggiatrice Valentina che sta conoscenza Riccardo anche se la donna sembra attratta anche dal cavaliere Armando. Come andrà tra di loro?

Cosa sappiamo di Valentina, la corteggiatrice di Riccardo

Valentina ha intrapreso la conoscenza con Riccardo, il quale sembra essere interessato. Donna diretta e solare, ha riferito di esser stata bene con Riccardo e di averlo visto in una veste diversa rispetto a come appare in studio. Durante l’uscita, i due sembrano essere stati bene ed aver passato una bella serata insieme. Come andrà tra di loro? Oltre Riccardo, Valentina ha lasciato il numero anche ad Armando che però non l’ha chiamata. La donna ha detto di trovare affascinante Armando il quale però, almeno al momento, non sembra essere particolarmente interessato nei suoi confronti.