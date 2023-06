Valentina Corradi di Paperissima Sprint: chi è, età, carriera, amici, altezza, Striscia la Notizia, fidanzato, foto e Instagram

Tutto pronto per la prima puntata dell’edizione estiva del programma più divertente di Canale 5: Paperissima Sprint. Anche quest’anno andranno in onda le ‘Papere più divertenti’ che fanno ridere tutto il pubblico italiano. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Vittorio Brumotti, affiancato dalle due veline e co-conduttrici Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi. Siete curiosi e vorreste saperne di più su di loro? Ecco chi è la ragazza e modella ligure e cosa sappiamo di lei!

Chi è Valentina Corradi: età e carriera

Valentina Corradi è nata nel 2001 a Rapallo, in provincia di Genova e oggi ha 21 anni. Sin da piccolissima ha scoperto la sua passione più grande: il ballo. Ha iniziato a prendere lezioni di danza sia a La Spezia che a Marina di Massa. Negli stessi anni si appassiona anche ai concorsi di bellezza e riceve numerosi premi. Si specializza in ballo latino e latino-americano e colleziona un successo dopo l’altro. Diventa per due volte campionessa italiana di danza sportiva under 21 e arriva finalista ai mondiali che si sono svolti in Cina. Non solo, ha vinto anche un concorso di bellezza importante: Miss Blumare, nel 2021.

Tra la vita privata e il lavoro in tv

Valentina Corradi è molto riservata sulla sua vita privata: non sappiamo se sia fidanzata oppure no. Tuttavia, non traspare nessuna informazione e lei non ha mai parlato di qualche ragazzo nella sua vita, quindi sembra che sia single. Ad oggi lavora come velina e co-conduttrice per Paperissima Sprint, è molto concentrata sulla sua carriera e preferisce dedicarsi totalmente su quella. In un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni ha dichiarata: “Quando sono arrivata negli studi di Paperissima Sprint pensavo fosse un sogno! Sono felicissima che la mia passione per la danza mi abbia condotta fino a questo programma che adoro e che, per me e la mia famiglia, è sempre stato un appuntamento imperdibile”. Ha continuato: “Poi lavorare con Roberta e il Gabibbo è straordinario. Un grandissimo grazie va ad Antonio Ricci per avermi dato questa grande opportunità”.

Foto e Instagram della modella

Valentina Corradi è una modella molto attiva e conosciuta sui social. Potete rimanere aggiornati su di lei seguendo il suo profilo Instagram, su cui condivide molti scatti della sua vita privata e professionale. Vanta oltre i 108 mila seguaci: