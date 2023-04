Vittorio Brumotti nuovamente aggredito a Nuova Ostia, stava girando un servizio per Striscia la Notizia sulle piazze di spaccio

Vittorio Brumotti è stato nuovamente vittima di un aggressione alla Nuova Ostia, mentre stava confezionando un nuovo servizio sulla piazza di spaccio che affaccia su piazza Lorenzo Gasparri. Il campione di bike trial è arrivato a bordo della sua bicicletta per girare un video sugli spacciatori della zona, ma ad accoglierlo da subito c’è stato un clima ostile da parte dei residenti di via Marino Fasan. Dalle finestre, infatti, ignoti hanno fatto piovere di tutto in direzione del conduttore Mediaset.

Vittorio Brumotti nuovamente aggredito a Nuova Ostia

Non è la prima volta che Brumotti rischia la propria incolumità in questo quartiere del Litorale lidense, considerato come già in passato raccolse in questa zona calci, sputi e insulti da parte dei residenti. Una situazione probabilmente legata a chi non vuole rompere quel sistema di omertà, spaccio e criminalità in questa zona, che oggi garantisce maggiori sicurezze per quelle persone senza lavoro e che devono portare avanti una famiglia. Non fantasie, ma la giustificazione che spesso molti cittadini del quartiere – spesso giovani – additano verso l’attività criminale in questo quadrante lidense.

Il lancio di bottiglie contro l’inviato di Striscia la Notizia

Resta un fatto, nuovamente Vittorio Brumotti ha rischiato una pesantissima aggressione all’interno di questo quartiere di Ostia Lido. Le ostilità sono partite intorno alle ore 16 di oggi, quando il conduttore è arrivato nella zona a bordo della sua caratteristica bicicletta. Avvistato dai residenti attraverso le finestre dei vari appartamenti, subito il clima è diventato incandescente. Dalle finestre di via Fasan, infatti, è piovuto di tutto in direzione del noto conduttore di Canale 5: bottiglie in vetro, bicchieri, pentole e altri oggetti. Tutti materiali che, avessero colpito Brumotti, gli avrebbero fatto molto male. Per mettere in salvo il noto ciclista italiano, sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme a una pattuglia della Guardia di Finanza, che ha scortato l’inviato di Striscia la Notizia fuori dal quartiere.