Aggressione a Termini: turista scaraventata a terra e palpeggiata, rubati soldi e cellulare

Roma è l’incubo dei turisti (ma non solo). In queste ore è ancora sotto choc la turista spagnola di vent’anni che, ieri mattina all’alba, è stata aggredita in via Marsala mentre era intenta nel suo rientro nella casa vacanza che aveva opportunamente prenotato per il suo breve soggiorno nella Città Eterna. L’uomo l’ha colpita alle spalle, facendola rovinare a terra, di faccia, e poi ha iniziato a toccarla, senza parlare. Alla fine le ha sottratto cellulare e borsa.

Aggressione a Termini: turista palpeggiata e derubata

Via Marsala, nei pressi della Stazione Termini, uscita opposta al lato Giolitti. Come tutto il circondario è una zona molto sensibile per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, e ancora una volta si è dimostrata la pericolosità della zona. Il fatto è accaduto nelle primissime ore di ieri mattina, domenica 23 aprile 2023, intorno alle 5.45. La turista spagnola, probabilmente al rientro da una serata di svago, stava percorrendo quella strada per raggiungere la casa vacanza che aveva prenotato per trascorrere la notte e il suo breve soggiorno nella Capitale.

La dinamica dell’aggressione e il racconto

Non c’è nessuno che le cammini di fianco, e inizia da albeggiare. Nei pressi della Stazione, poi, pochissime persone, che camminano stordite dall’alcool. Tutto sotto controllo, pensa. Ma poi, all’improvviso, la donna si sente afferrare violentemente la schiena e finisce immediatamente a terra. Cadendo, con la coda dell’occhio vede soltanto una sagoma, niente di più. Una volta a terra, l’uomo inizia a palpeggiarla ovunque, con insistenza, soprattutto nelle parti intime. Ma poi, prende cellulare e borsa, e fila via. All’interno della borsa c’erano solamente 30 euro. L’uomo, per tutto il tempo, non ha detto nulla, non ha proferito parola alcuna. Lei, invece, è rimasta a terra per tutto il tempo, stordita. Solamente alla fine, con l’aiuto di qualche passante riesce ad alzarsi. Alla fine, viene dato l’allarme alla polizia che ora soprattutto attraverso l’esame dei circuiti di telecamere di sicurezza, sta sta cercando di risalire all’identità dell’uomo. ”Qui non siamo al sicuro, ormai è terra di nessuno!” – si sente dire in lontananza, mentre le persone si avvicinano capire cosa sia successo.