Valentina Corradi di Paperissima Sprint è fidanzata? Età e vita privata

Tutto pronto per la prima puntata dell’edizione estiva del programma più divertente di Canale 5: Paperissima Sprint. Anche quest’anno andranno in onda le ‘Papere più divertenti’ che fanno ridere tutto il pubblico italiano. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Vittorio Brumotti, affiancato dalle due veline e co-conduttrici Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi. La giovane è fidanzata? Ecco tutto quello che sappiamo suoi suoi amori!

Valentina Corradi è fidanzata?

Valentina Corradi è molto riservata sulla sua vita privata: non sappiamo se sia fidanzata oppure no. Tuttavia, non traspare nessuna informazione dai suoi profili social e lei non ha mai parlato di qualche ragazzo nella sua vita. Quindi sembra che sia single. Ad oggi lavora come velina e co-conduttrice per Paperissima Sprint. In un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Quando sono arrivata negli studi di Paperissima Sprint pensavo fosse un sogno! Sono felicissima che la mia passione per la danza mi abbia condotta fino a qui”.

Il focus sulla carriera

Valentina Corradi ha scoperto la sua passione per la danza da giovanissima: già dagli anni del liceo ha iniziato ad allenarsi tutti i giorni. Specializzandosi, poi, in ballo latino americano e danza sportiva. La mattina andava a scuola e il pomeriggio a lezione di danza. Studiava la sera fino a tardi, oppure in macchina, nel tragitto fino alla scuola di ballo. È una ragazza intraprendente e molto concentrata sulla sua carriera. Non ha mai negato di essere molto giovane per una relazione e per il momento preferisce dedicarsi totalmente a costruire un buon futuro per sé.

La vita privata della modella

Come accennato, lei è molto riservata sulla sua vita privata. Sappiamo che è figlia unica e i suoi genitori le vogliono molto bene. Non solo, hanno anche sempre sostenuto tutte le sue passioni: dalla danza ai concorsi di bellezza e sono sempre stati al suo fianco, accompagnandola ovunque. Forse rivelerà qualche dettaglio in più sulle sue love story nelle prossime interviste?