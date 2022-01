Valentina Dallari: chi è, età, prima, oggi, anoressia, libri, peso, la scelta di Uomini e Donne, chi è il fidanzato, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche l’ex volto di Uomini e Donne, Valentina Dallari, con la sua profonda ed emozionante storia di vita. Ma conosciamola meglio!

Valentina Dallari: chi è, età, libro

Valentina Dallari è nata nel 1993, il 19 dicembre, a Bologna. E’ un volto noto della televisione perché ha partecipato come tronista, un po’ di anni fa, a Uomini e Donne, dove ha deciso di uscire mano nella mano con Andrea Melchiorre, suo corteggiatore. Di lei sappiamo che ha sempre amato la moda, ma anche la musica, tant’è che ha lavorato come dj e non solo in Italia. Ora è in librerie con il suo secondo libro dal titolo “Uroboro”.

Valentina Dallari e l’anoressia

Valentina Dallari è riuscita a vincere la sua battaglia: ha sconfitto l’anoressia. Ha raccontato, infatti, di aver vissuto un periodo buio e di aver sofferto di gravi disturbi alimentari, fino ad arrivare a pesare 39kg. Valentina è stata ricoverata in una clinica specializzata e quella, con tutte le difficoltà, è stata la sua salvezza. E’ rinata e questo è stato possibile anche grazie al supporto della sorella, dei genitori e dell’ex fidanzato Alessandro De Luca.

Chi è il fidanzato di Valentina Dallari? Vita privata

Valentina Dallari, durante il suo percorso a Uomini e Donne, ha deciso di uscire mano nella mano con Andrea Melchiorre, suo corteggiatore, ma la storia non è durata molto. Poi, durante il periodo terribile della malattia al suo fianco c’è stato Alessandro De Luca, che non l’ha mai lasciata. Nel 2019 la bella influencer e dj si è fidanzata con Junior Cally, ma nell’aprile del 2020 la storia è giunta al capolinea.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @valentinadallari_ vanta 1 milione di followers.