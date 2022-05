Valeria Parrella: chi è, età, carriera, libri, romanzi, marito

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la scrittrice, drammaturga e giornalista Valeria Parrella, che si racconterà a cuore aperto.

Dagli studi al successo: i libri famosi di Valeria Parrella

Valeria Parrella è nata a Torre del Greco, in provincia di Napoli, il 20 gennaio del 1974, ma è cresciuta a Nocera Inferiore, dove si è diplomata al Liceo Ginnasio Governativo. Poi, ha studiato alla Federico II e si è laureata in lettere antiche con una tesi in glottologia. In seguito, si è specializzata come interprete della lingua dei segni italiani e ha lavorato all’E.N.S di Napoli, dove vive tutt’ora. Dal 2017, inoltre, è iscritta all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista.

Il suo esordio nella narrativa è avvenuto nel 2003 con un raccolta di 6 racconti, Mosca più balena, con la quale ha vinto il Premio Campiello Opera Prima, il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante ed è stata finalista al Premio Bergamo. Nel 2005, con un’altra raccolta, Per grazia ricevuta, ha vinto il Premio Renato Fucini.

L’attività teatrale

Nel 2007 Valeria Parrella ha iniziato la sua attività teatrale: ha pubblicato per Bompiani Io Clitemnestra, il verdetto messo in scesa da Cristina Donadio, poi ha collaborato ancora a teatro con Ciao Maschio, Tre terzi.

Il primo romanzo (e non solo)

Nel 2008, invece, ha pubblicato il suo primo romanzo, Lo spazio bianco, che ha vinto il Premio Letterario Basilicata. E dal libro, nel 2009, è stato tratto l’omonimo film diretto da Francesca Comencini e interpretato da Margherita Buy. Nel 2010, invece, ha pubblicato con Rizzoli il romanzo Ma quale amore e nel 2013 con Antigone ha vinto il Premio Le Maschere del Teatro Italiano. Attualmente, collabora con La Repubblica e con l’Espresso e dall’8 marzo del 2006 cura la rubrica di libri del settimanale Grazia. Tutti i suoi libri sono tradotti in ben 11 lingue: arabo, spagnolo, francese, inglese, tedesco, ceco, bosniaco, ungherese, polacco, ebraico, svedese.

Chi è il marito, la vita privata

Ma veniamo alla vita privata. La scrittrice nel 2014 ha sposato il regista Davide Iodice, anche lui nato a Napoli, classe 1968.