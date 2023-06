Valeria Pintore, chi è la moglie di Gianmarco Tognazzi: età, oggi, carriera, figli, foto e Instagram

Valeria Pintore è la moglie dell’attore e conduttore televisivo Gianmarco Tognazzi, figlio del celebre Ugo Tognazzi. Nata a Sassari nel 1978, Valeria è una donna molto riservata e poco presente sui social media. Di lei si sa che il padre, Giovanni Pintore, è un degustatore di vini e che ha sempre vissuto in Sardegna fino a quando,con la sua bellezza mediterranea che non necessita di trucchi per emergere e la sua fine intelligenza, non ha irretito l’attore romano. Andiamo a scoprire qulacosa di più sulla vita lontana dai riflettori di questa donna.

Valeria Pintore e Gianmarco Tognazzi, come si sono conosciuti

La storia d’amore tra Valeria e Gianmarco inizia nel 2003, quando i due si incontrano durante una cena tra amici comuni, tra cui il cantautore Sergio Cammariere. Gianmarco rimane subito colpito dalla bellezza e dalla simpatia di Valeria, ma lei rifiuta il suo primo invito a uscire così l’attore non si arrende e le scrive dei messaggi, finché non le propone di portarla via con lui per un weekend. Valeria accetta e da quel momento i due non si sono più lasciati.

La loro vita di coppia

Valeria e Gianmarco si sposano nel 2007 e hanno due figli: Andrea Viola, nata nel 2006, e Tommaso Ugo, nato nel 2012. La coppia vive nella Tenuta La Tognazza, una proprietà agricola dove producono vini di qualità, seguendo la passione del padre di Valeria. I due condividono l’amore per la natura, gli animali e la famiglia. Nonostante la differenza di età di 11 anni, Valeria e Gianmarco sono molto affiatati e complici.

Chi è Andrea Viola, la figlia maggiore

Andrea Viola Tognazzi è la figlia maggiore di Gianmarco Tognazzi e Valeria Pintore. È nata nel 2007 ed è la nipote del grande Ugo Tognazzi. Ha un fratello minore, Tommaso Ugo, nato nel 2012. Andrea Viola ha seguito le orme del padre e del nonno e si è dedicata alla recitazione. Ha debuttato nel 2021 nella serie tv Ostaggi, dove interpreta il ruolo di Sara, una delle ragazze rapite da un gruppo di terroristi. Nel 2022 ha fatto parte del cast di La voglia matta di vivere, diretto da Ricky Tognazzi. Andrea Viola è una ragazza solare e talentuosa, che ama la sua famiglia e il suo lavoro.

Cosa fa Valeria oggi

Non si hanno molte notizie a riguardo ma sembra che Valeria Pintore oggi si dedichi principalmente alla cura della sua famiglia e della sua attività vinicola. Non ama apparire in pubblico e preferisce restare lontana dai riflettori. Valeria è una donna semplice e discreta, che sostiene il marito nella sua carriera artistica senza interferire. È considerata una delle mogli più amate e invidiate del mondo dello spettacolo italiano.

Valeria Pintore ha accettato di sposare Gianmarco Tognazzi senza farsi intimidire dalla fama della sua famiglia d’origine e lo ha seguito nel suo sogno di produrre vini nella campagna romana. Ha dato alla luce due splendidi bambini che sono la gioia della loro vita e ha mantenuto la sua privacy e la sua indipendenza senza cercare il successo o la notorietà.