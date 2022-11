Valerio Lundini: chi è, età, carriera, Vazzanikki, chi è la fidanzata, foto e Instagram

Uno dei volti di maggior successo degli ultimi tempi, premiato dagli spettatori soprattutto per la sua ironia e irriverenza. Ecco chi è davvero il mitico Valerio Lundini. Continuate a leggere per scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Valerio Lundini: chi è, età, carriera, altezza

Valerio Lundini è nato a Roma l’11 marzo del 1986 ed è un comico, autore e conduttore televisivo. Dopo la laurea in Lettere e un diploma alla Scuola Romana dei Fumetti, Valerio ha iniziato a collaborare come autore per diversi programmi radiofonici e televisivi. Nel 2019, però, ha partecipato in qualità di autore e comico al programma Battute? in onda in seconda serata su Rai 2.

Il successo con ”Una pezza di Lundini”

Dopo il successo di Battute?, il giovane Lundini inizia una sensazionale escalation radiofonica e televisiva che determinerà sempre di più il suo successo, partecipando anche a programmi come L’altro Festival, due anni fa, in qualità di co-conduttore. Poi, sempre nel 2020, riesce ad ottenere anche un ruolo principale nel programma in onda in seconda serata su Rai 2, ”Una pezza di Lundini”, il suo vero cavallo di battaglia che lo consegnerà definitivamente al successo. Ma cos’è nello specifico? Certamente si tratta di un programma televisivo a forte stampo satirico divenuto un vero e proprio cult. In breve tempo il forma ha raggiunto picchi di oltre 700 mila spettatori.

Valerio Lundini: vita privata, chi è la fidanzata

Della vita privata di Valerio Lundini si sa molto poco. E’ riservato per quanto riguarda la sua sfera sentimentale: non sappiamo se si sia fidanzato o se sia ancora alla ricerca dell’amore.

Valerio Lundini: Instagram

Valerio Lundini è molto attivo su Instagram. Con il suo account ufficiale @valeriolundini vanta 321 mila followers.