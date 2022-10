Vanessa Gravina: chi è, età, carriera, oggi, figli, Instagram, marito, genitori, foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche l’attrice Vanessa Gravina, che ripercorrerà tutta la sua vita: dalla carriera alla sfera privata.

Dagli esordi al successo di Vanessa Gravina

Vanessa Gravina è nata a Milano il 4 gennaio del 1974 (non dall’attrice Vanessa Gravina, non è figlia d’arte e non sappiamo nulla sui suoi genitori) ed è una nota attrice e regista teatrale. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo a soli 6 mesi come protagonista di una pubblicità di passeggini per Carosello. Ha iniziato da giovane l’attività di artista: ha posato per diverse campagne pubblicitarie e nel 1981, a 7 anni, ha esordito in una trasmissione radiofonica, Torno Subito di Diego Cugia.

Il debutto al cinema (e non solo)

Nel 1985 Vanessa Gravina ha debuttato sul grande schermo con il film Colpo di fulmine e ha ottenuto una nomination al Nastro d’argento, come migliore attrice esordiente. A quel film seguono: Maramao, Due fratelli. Nel 1988, poi, è diventata nota al pubblico quando ha partecipato alla miniserie tv Don Tonino, ha preso parte a La Piovra e nel 1991 è stata scelta per interpretare il ruolo di Hilde ne La donna del mare. Nel 2001 è tra le protagoniste della serie tv Incantesimo, poi è entrata nel cast di CentoVetrine e dal 2018 è tornata in tv come interprete di Adelaide di Sant’Erasmo, tra i principali protagonisti de Il paradiso delle Signore.

I suoi lavori più famosi

Tra i suoi lavori più famosi, tra cinema e piccolo schermo, ricordiamo:

La voglia di vincere

Don Tonino

Colpo di fulmine

Ricominciare

Incantesimo

Butta la luna

Il bello delle donne

Furore

Il paradiso delle Signore

L’attrice si è spesso divisa tra Italia e Francia: anche lì è molto conosciuta.

Chi è il marito, figli e vita privata

Vanessa Gravina per 10 anni è stata la compagna dell’attore Edoardo Siravo. Nel 2015, dopo 5 anni di storia, è convolata a nozze con Domenico Pimpinella, manager e direttore generale dell’Ente Previdenziale Enpam. Nel 2021, però, le loro strade si sono divise e i due hanno annunciato la fine della storia d’amore. Culminata con la separazione. L’attrice pare non avere figli.

Instagram: Vanessa Gravina punta sui social

Vanessa Gravina ha un profilo Instagram e con l’account @vanessagravina_officialpage vanta oltre 24 mila followers.