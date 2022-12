Verissimo andrà in onda sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022? Le ultime news

Verissimo andrà in pausa per le festività natalizie, lo scorso fine settimana è stata perciò l’ultima puntata prima di una sospensione della trasmissione, una delle più seguite di Canale 5, che arriva dopo due anni. Silvia Toffanin e lo staff del programma da quando è scoppiata la pandemia non si erano mai fermati, con l’obiettivo di tenere compagnia agli italiani costretti a casa. Quest’anno, invece, a differenza dei due precedenti, dal prossimo weekend e fino all’Epifania, Verissimo non andrà in onda. Seppure sabato 17 dicembre la rete ammiraglia di Mediaset manderà in onda il meglio di questa edizione: Verissimo-Le storie.

Una pausa natalizia

A partire dal 18 dicembre prossimo, infatti, sono previsti film di Natale e non solo natalizi in sostituzione dello show nel quale la Toffanin incontra e intervista personaggi noti del mondo dello spettacolo. Il primo film in programma per questo fine settimana è ‘Ti va di ballare?’ con Antonio Banderas. Verissimo tornerà, invece, il 14 gennaio prossimo con il solito doppio appuntamento del sabato e della domenica. A partire dagli appuntamenti previsti dal nuovo anno, inoltre, la trasmissione riprenderà il consueto orario dalle 16/16.30, siccome non ci saranno più le partite dei Mondiali del Qatar.

La domenica, invece, il programma andrà in onda subito dopo il talent show condotto da Maria De Filippi, Amici. Almeno fino a marzo il palinsesto di Canale 5 dovrebbe vedere Verissimo subito dopo Amici. Bisognerà vedere se, una volta che il talent della De Filippi andrà in onda nel serale, la trasmissione della Toffanin può avere un nuovo orario.