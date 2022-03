Verissimo, anticipazioni sabato 12 e domenica 13 marzo 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Alla conduzione, come sempre, Silvia Toffanin, pronta ad accogliere in studio tantissimi ospiti, ognuno di loro con una bella storia, un racconto di vita. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più!

Gli ospiti di sabato 12 marzo a Verissimo

Sabato 12 marzo a Verissimo Silvia Toffanin avrà modo di incontrare e intervistare la giornalista Rula Jebreal. Ma non solo. In studio anche Walter Zenga, uno dei migliori portieri italiani di tutti i tempi e una coppia inedita formata da Beppe Carletti, fondatore del gruppo storico dei Nomadi, con l’ex ballerino di Amici, Tommaso Stanzani. E ancora, festeggerà con la padrona di casa ben 10 anni di carriera Francesca Michielin. Poi, spazio alla vita e al percorso artistico di Valeria Fabrizi. In studio, infine, arriveranno le tre influencer e sorelle Valli: Beatrice, Ludovica ed Eleonora.

Gli ospiti di domenica

Domenica a Verissimo sarà la volta di Pierfrancesco Favino, che sarà al cinema dal prossimo 17 marzo con il film ‘Corro da te’. Poi, tutte le sfumature di Nancy Brilli e il racconto di vita e i progetti di Pierpaolo Pretelli. Ampio spazio al Grande Fratello Vip con Soleil Sorge, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Antonio Medugno.