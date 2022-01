Verissimo, anticipazioni sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022: chi sono gli ospiti

Torna, come ogni weekend, l’appuntamento fisso di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato e seguito di sempre. Tantissimi gli ospiti che si racconteranno in studio, tra vita privata e carriera.

Verissimo puntata 15 gennaio 2022: chi sono gli ospiti

In esclusiva, per la prima intervista il pilota di moto GP Andrea Iannone. E ancora, ospite Alvise Rigo, ex rugbista e modello, diventato in poco tempo, soprattutto dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, un sex symbol. Tra gli ospiti, poi, tre volti noti del TG5 diretto da Clemente Mimun: Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris per festeggiare i 30 anni del telegiornale. Ma non finisce qui. Da questo sabato a Verissimo debutta uno spazio dedicato alle storie di C’è Posta per Te con le reazioni a caldo dei protagonisti. Poi, in studio, Silvia Toffanin li accoglierà e oggi si partirà con Fernando, Susanna e Giada. Infine, saranno ospiti Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia, in attesa del loro primo bebé e Ambra Sabatini, atleta paraolimpica vincitrice dei 100 metri a Tokyo.

Verissimo: chi sono gli ospiti di domenica 16 gennaio 2022

E ancora, domenica si racconterà tra vita privata e carriera Paolo Bonolis, che debutterà con ‘Avanti un altro pure di sera’. In studio, poi, per la prima volta Riccardo Cocciante, artista amatissimo che quest’anno festeggia i 20 anni del suo musical da record ‘Notre Dame de Paris’. Infine, la padrona di casa intervisterà la cantante e ora campionessa di ballo Arisa e la modella Dayane Mello.