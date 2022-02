Verissimo, anticipazioni sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022: gli ospiti delle prossime puntate

Come ogni weekend torna l’appuntamento su Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Anche questa settimana la padrona di casa, Silvia Toffanin, è pronta ad accogliere in studio molti ospiti, pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera!

Verissimo, anticipazioni sabato 19 febbraio 2022: gli ospiti

Sabato, in esclusiva a Verissimo, per la prima volta parla in tv Zakia Seddiki, la vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio ucciso un anno fa in un agguato in Congo. Poi, spazio alla vita e alla carriera di Daniela Poggi, Irene Ferri, impegnata nella fiction di Canale 5 ‘Fosca Innocenti’. E ancora, ci sarà l’allegria del rapper Rkomi, la simpatia di Teo Mammuccari e poi lo spazio di C’è Posta per Te con le storie di Giuseppe, Irene e Giovanni.

Verissimo domenica 20 febbraio 2022: chi sono gli ospiti

Domenica 20 febbraio a Verissimo direttamente dal palco di Sanremo arriverà la grinta di Emma. Poi, Belen Rodriguez, neo conduttrice de Le Iene, il più longevo dei conduttori di Striscia la Notizia Ezio Greggio e Fiordaliso, che sarà in studio con il papà. E ancora, le opinioniste del GF VIP, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.