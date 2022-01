Verissimo, anticipazioni sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022: chi sono gli ospiti

Quando arriva il weekend per il pubblico di Canale 5 vuol dire che sta per tornare Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Anche questa settimana saranno tantissimi gli ospiti di Silvia Toffanin, tutti pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Verissimo, anticipazioni sabato 29 gennaio 2022: chi sono gli ospiti

Sabato 29 gennaio nel talk show di Silvia Toffanin arriverà Melissa Satta, pronta a raccontarsi. Ma non solo. Ci sarà la simpatia di Pino Insegno e il talento e la vita di Amanda Sandrelli. Inoltre, torna lo spazio dedicato alle storie di C’è Posta per Te e questa settimana ci sarà quella d’amore e tenerezza di Antonio e Pompea. E ancora, per la prima volta a Verissimo il wedding planner Enzo Miccio e il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari.

Verissimo domenica 30 gennaio 2022: gli ospiti della puntata

Domenica, invece, a Verissimo ci sarà un simbolo della musica italiana: Ornella Vanoni. E ancora, la bellezza di Barbara Bouchet e Sabrina Salerno. Ma non finisce qui. Da Silvia Toffanin arriveranno due icone di Uomini e Donne: Tina Cipollari e Gemma Galgani, mentre dalla casa del GF VIP ci saranno gli eliminati Valeria Marini e Giacomo Urtis. Ma anche Manuel Bortuzzo, che ha deciso di abbandonare il gioco. Infine, intervista di coppia per Benedetta Parodi e Fabio Caressa.