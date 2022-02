Verissimo, anticipazioni sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022: chi sono gli ospiti

Torna, come ogni weekend, l’appuntamento imperdibile con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Anche questa settimana Silvia Toffanin, da sempre la padrona di casa, accoglierà in studio tantissimi ospiti, tutti pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera. E lo faranno a cuore aperto, ‘regalandosi’ ai telespettatori. Ma scopriamo cosa succederà nelle puntate di sabato 5 e domenica 6 febbraio!

Verissimo, anticipazioni sabato 5 febbraio 2022

Sabato 5 febbraio nel salotto televisivo di Silvia Toffanin arriveranno due ‘ex’ concorrenti dell’ultima edizione del GF VIP. Stiamo parlando di Alex Belli, che sta continuando a far parlare di sé per la sua idea di amore libero, e Manuel Bortuzzo, che arriverà in studio con tutta la sua famiglia, quella che non l’ha mai lasciato solo dal momento del terribile incidente. Poi arriveranno i Jalisse, che sono stati ‘rifiutati’ al Festival di Sanremo 2022.

Verissimo domenica 6 febbraio 2022: chi sono gli ospiti

Domenica, invece, a Verissimo si racconterà Romina Power, ma ci sarà anche Elisabetta Gregoraci con il suo adorato figlio Nathan, nato dall’amore con l’imprenditore Briatore. Poi, Silvia Toffanin accoglierà in studio Vanessa Incontrada, che da venerdì 11 febbraio debutterà su Canale 5 nei panni di ‘Fosca’.