Verissimo, ospiti e anticipazioni sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022

Come ogni weekend che si rispetti, l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Anche questa settimana saranno tanti gli ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto, tra vita privata e carriera, ai microfoni della padrona di casa Silvia Toffanin, ora anche al timone di Striscia la Notizia.

Chi sono gli ospiti di sabato 26 febbraio 2022

Sabato 26 febbraio Silvia Toffanin accoglierà in studio un ospite internazionale. Stiamo parlando di Robert Pattinson, che sarà protagonista del nuovo film ‘The Batman’. Ma non solo. Nel salotto arriveranno anche Ana Mena, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2022, l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

Gli ospiti di Verissimo di domenica

Dopo l’emozionante puntata del sabato, Verissimo ritornerà in onda per augurare ‘buona domenica’ ai telespettatori. E lo farà con tanti ospiti, come Kabir Bedi, concorrente eliminato la scorsa settimana al GF VIP, Flavia Pennetta e Fabio Fognini, coppia di sportivi.

Quando e a che ora va in onda

L’appuntamento con Verissimo è ogni sabato e domenica su Canale 5 a partire dalle 16.30. Alla conduzione, come sempre, Silvia Toffanin, in grado con la sua dolcezza ed empatia di accogliere gli ospiti in studio e farli sentire come a casa!