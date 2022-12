Verissimo va in onda sabato 24 dicembre 2022? A che ora e chi sono gli ospiti della Vigilia di Natale

Verissimo va in vacanza…ma non del tutto. Anche oggi, nel giorno della Vigilia di Natale, che quest’anno cade di sabato, Silvia Toffanin accoglierà i telespettatori nel suo salotto, quello più amato e seguito di sempre. Sì perché anche oggi, sabato 24 dicembre 2022, la padrona di casa di Canale 5 sarà in onda a partire dalle 14.10. Con le repliche sì, ma non male per il pubblico che segue da anni, con passione e con curiosità, la trasmissione. Tra racconti di vita, aneddoti esclusivi, emozioni e colpi di scena.

A che ora va in onda oggi Verissimo

Verissimo sabato 24 dicembre 2022 andrà in onda su Canale 5 e le repliche, le interviste più belle dell’anno, prenderanno il via a partire dalle 16.30 circa. Per trascorrere insieme un pomeriggio, quello della Vigilia di Natale, emozionante. E con grandi ospiti.

Le interviste di oggi

Ma chi saranno gli ospiti di questa puntata speciale? I telespettatori potranno rivedere le interviste fatte, nel corso dei mesi scorsi, a:

Emanuele Filiberto

Heather Parisi

Federica Pellegrini e Matteo Giunta che festeggeranno il primo Natale da marito e moglie

Irama

Tiziano Ferro

Tutti, come sempre, si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera alla sfera sentimentale.

Quando torna in onda Verissimo a gennaio

Verissimo, come già detto, non va in vacanza. E anche sabato 31 gennaio, ultimo dell’anno, Silvia Toffanin accoglierà i suoi ospiti e il pubblico potrà rivedere e rivivere le interviste più belle a volti noti del mondo dello spettacolo, che si sono messi a nudo senza paure. Per i nuovi appuntamenti, invece, bisognerà aspettare gennaio. Nuovo anno e nuovi racconti di vita. Silvia Toffanin ripartirà con le sue due puntate, nel weekend, sabato 7 gennaio. E il conto alla rovescia si può già attivare perché se è vero che le feste finiscono, è altrettanto vero che ricomincia tutto. Anche in televisione!