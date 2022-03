Veronica, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Dopo l’addio di Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole, che sotto i riflettori hanno trovato l’amore e sono uscite mano nella mano con Samuele e Ciprian, ora a Uomini e Donne sta per arrivare una nuova tronista, che siederà al fianco di Luca Salatino e Matteo Ranieri. Si chiama Veronica, si è già presentata e il video è stato pubblicato e diffuso sui canali social della trasmissione: ma chi è la ragazza? E cosa cerca?

Chi è la nuova tronista Veronica

La nuova tronista si chiama Veronica Rimondi e vive a Ferrara. Ha 26 anni, si è laureata durante il periodo del Covid e ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia. Dal 2017 vive da sola, in una casa che è però di proprietà del papà. Stando al video di presentazione, ha raccontato che a primo impatto, quando la conoscono, tutti hanno una brutta sensazione/idea di lei: risulta antipatica. Ma l’apparenza inganna. E’ una ragazza estroversa e allegra, ambiziosa, autoironica e molto intuitiva.

La famiglia

Veronica ha spiegato di essere cresciuta circondata dall’affetto, in una famiglia che l’ha sempre supportata e sostenuta nelle sue scelte e in ogni momento. I genitori si sono separati quando lei era molto piccola, ma non ha avuto un’infanzia difficile. Anzi. La mamma e il padre sono stati bravi, sempre uniti e non le hanno fatto mancare nulla. E’ legata alla sorella.

Cosa cerca in un uomo

Veronica è single da due anni e cerca un uomo in grado di farla ridere, simpatico e complice. ‘Devo imparare da lui e lui da me’ – ha spiegato. Detesta la monotonia, il sentirsi intrappolata, controllata e chi cerca di tapparle le ali. Non sopporta l’uomo narcisista: di carattere deve essere sveglio, sul pezzo e deve essere in grado di tenerle testa. Guarda il bello, ma ci si può innamorare anche di un uomo brutto. L’uomo ideale? Brad Pitt, Johnny Deep.

Instagram

Veronica ha un profilo Instagram, ma attualmente è in modalità ‘privata’.