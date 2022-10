Veronica Gentili, chi è il fidanzato Massimo: età, lavoro, foto e Instagram

La vediamo spesso in televisione, alla conduzione del programma Controcorrente di Rete 4. Si occupa di attualità, di approfondimenti, di politica, ma Veronica Gentili, nota giornalista, quando ritorna a casa può staccare la spina dal lavoro e ‘rifugiarsi’ tra le braccia di Massimo, il suo compagno.

La storia d’amore di Veronica Gentili e Massimo

Veronica Gentili ha sempre preferito tenere lontano dal mondo del gossip e dei pettegolezzi la sua vita privata, ma recentemente, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, si è lasciata andare. E ha parlato per la prima volta di Massimo, il suo compagno che lavora nel mondo dello spettacolo. Un uomo che sembrerebbe essere bravissimo in casa, tra spese e faccende.

“Massimo è fantastico, io non sono una donna di casa, ci pensa lui a fare la spesa e a cucinare è bravissimo” – ha spiegato la giornalista, che quando torna a casa trova la tavola pronta. “Trippa, lasagne con carciofi e scamorza, me lo sono scelto bene” – ha ironizzato nel corso dell’intervista. La loro storia d’amore procede a gonfie vele: lei la vediamo su Rete 4, lui è uno sceneggiatore per il cinema. Legati da una grande stima.

Le piccole discussioni

Ma le piccole discussioni non mancano. E tutte, come ha spiegato la giornalista a Tv Sorrisi e Canzoni, sembrano ruotare attorno al monopolio della televisione. “Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi. lui invece vorrebbe vedere altro. Ma fino alle dieci di sera circa, il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv” – ha detto Veronica Gentili.