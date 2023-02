Veronica Pivetti è fidanzata? Età e vita privata

È nota come attrice, ma in pochi sanno che Veronica Pivetti ha iniziato a fare la doppiatrice quando aveva solo 6 anni e ha proseguito, prestando la voce a tantissimi personaggi. È un personaggio molto amato dal pubblico, per il suo sorriso, la sua giovialità, la capacità di sembrare una persona ‘comune’ pur essendo un’artista. In tanti si chiedono se la Pivetti, attualmente 58enne, abbia un compagno di vita. Andiamo a vedere cosa sappiamo sulla vita privata dell’attrice.

Il matrimonio di Veronica Pivetti con Giorgio Ginex

Veronica Pivetti è stata sposata dal 1996 al 2000 con Giorgio Ginex, anche lui attore, ma anche conduttore radiofonico originario di Novara. Si è trattato di una relazione breve, durata poco più di quattro anni. Non si sa come mai i due si siano separati. La coppia ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle motivazioni che sono state alla base della rottura.

La decisione dio trasferirsi a Roma e la convivenza con l’amica Giuliana

Dal matrimonio con Giorgio Ginex, non sono nati figli e Veronica Pivetti ha poi deciso di spostarsi a vivere a Roma insieme a una sua amica Giuliana. In merito al legame delle due donne s’è detto tanto. Le indiscrezioni sulla vita personale dell’attrice hanno riempito rotocalchi di cronaca rosa. Ma la verità è che la Pivetti non ha mai voluto specificare qual è il tipo di rapporto che la tiene unita a Giuliana, se si tratta di una semplice amicizia o di altro. Si tratta comunque di aspetti personali sui quali hanno tutto il diritto di mantenere il riserbo.

Di certo per sua stessa ammissione la Pivetti ha sofferto per diversi anni di depressione. È stata lei stessa a raccontarlo nel corso di una sua partecipazione a Domenica In: “Non è uno stato d’animo, ma è una vera e propria malattia. Ho avuto una depressione bella tosta durata sei anni, dalla quale è uscito anche un libro comico”.