Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo: età, lavoro, GF, Instagram, fidanzata, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Bobby Solo, ma conosciamo meglio la figlia ritrovata, Veronica Satti.

Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo: età, lavoro, GF

Veronica Satti è nata a Genova il 16 marzo del 1990 dall’amore tra Bobby Solo, all’anagrafe Roberto Satti, e Mimma Foti. Per ben 14 anni Veronica, come ha raccontato lei stessa, non ha avuto rapporti con il padre, poi quando si trovava nella casa del GF 15, condotto da Barbara D’Urso, ha iniziato a parlare di Bobby Solo e i due si sono incontrati. Insieme sono stati ospiti in diversi salotti televisivi e ora pare abbiano di nuovo un rapporto, come è giusto che sia. Di Veronica sappiamo che ha un diploma di decoratrice d’interni e pittura creativa, è cresciuta con i nonni, ma ora ha ritrovato anche l’adorato papà.

Veronica Satti: fidanzata, vita privata

Veronica Satti si è dichiarata bisessuale e ha avuto dal 2016 una storia con Valentina, che è lontana dal mondo dello spettacolo. Ora la relazione sembra giunta al capolinea.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @veronica_satti vanta 113 mila followers.