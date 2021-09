Veronica Yoko Plebani: chi è, età, carriera, fidanzato, malattia, libro, vaccino, genitori, paralimpiadi, Instagram, Verissimo

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Verissimo. Il talk show del sabato pomeriggio su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Per la puntata di oggi, sabato 25 settembre, gli ospiti saranno davvero tanti. Tra loro c’è anche Veronica Yoko Plebani. Ma conosciamola meglio!

Veronica Yoko Plebani: chi è, età, carriera

Veronica Yoko Plebani è un’atleta paralimpica italiana, specializzata in canoa e snowboard. Nata il 1° marzo 1996 a Gavardo, in Lombardia, è sempre stata un’amante dello sport. Dalla danza alla ginnastica artistica passando per l’atletica e lo snowboard, Veronica si è sin da subito distinta per la sua determinazione. Quella determinazione che non si è mai affievolita anche dopo il 27 aprile 2011, una data che ha segnato per sempre la vita della Plebani.

Veronica Yoko Plebani: malattia

Quel giorno, il 27 aprile 2011, Veronica è stata colpita da una meningite batterica fulminante. La sua vita è stata messa a dura prova: si è ritrovata senza le falangi di mani e piedi, con il copro pieno di cicatrici.

Veronica però non si è mai persa d’animo e ha trasformato l’esperienza in opportunità. Dopo aver affrontato sette duri mesi di cure, è uscita dall’ospedale ed è volata a New York con suo papà per partecipare alla maratona. In quell’occasione ha gareggiato con il Monza Marathon Team.

Da quel momento l’atleta ha capito che lo sport sarebbe stata la sua vita. Si è specializzata anche come canoista e ha intrapreso anche una carriera sportiva nello snowboard. Dopo aver ottenuto diverse vittorie, è arrivata alle Paralimpiadi di Rio nel 2016. Fino a Tokyo 2020 dove si è conquistata una medaglia di bronzo.

Veronica Yoko Plebani: vita privata, fidanzato

Sappiamo pochissimo della sua vita privata. Sui social, per il momento non compaiono foto con il fidanzato, ma non possiamo essere sicuri della sua vita sentimentale.

Veronica Yoko Plebani: Instagram

Il profilo Instagram di Veronica Yoko Plebani è seguito da oltre 60 mila follower. Lei ama condividere con i suoi fan le sue giornate e le sue passioni. Sono tanti gli scatti che la ritraggono insieme al suo cagnolino Artù e insieme al nonno. La trovate come @veronicayoko