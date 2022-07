Via al CineCorvialestate: ecco dove, quando e il programma completo

Finalmente estate. Finalmente eventi dal vivo. Roma, e dintorni, è pronta a colorarsi con le iniziative previste per Luglio e Agosto. Questa stagione è partita alla grande e sono davvero tantissime le occasioni di queste settimane. Ecco il programma completo..

CineCorvialestate

Torna CineCorvialestate 2022, il Cinema all’aperto pensare per omaggiare alcune delle pellicole più belle. L’ingresso è gratuito e la rassegna, partita il 13 Luglio fino al 2 Agosto, è stata promossa e organizzata dall’Associazione Il giardino in festa. Precisamente nel quartiere romano di Corviale-Casetta Mattei.

Il programma

Questi solo alcuni dei film che potrete vedere:

“Guarda chi si vede”, di Riccardo Camilli

“Salviamo il verde”, documentario di Michele Mellara e Alessandro Rossi

“Imprevisti digitali, di Benoit Delépine e Gustave Kervern

“Ainbo – Spirito dell’Amazzonia”, di Richard Claus e Jose Zelada

Inoltre, per ognuno, ci sarà una storia da raccontare veramente affascinante. Caratterizzata da alcuni problemi quotidiani che siamo costretti ad affrontare. Ma non solo. CineCorviale vuole essere un evento pensato come un punto di incontro dei cittadini di quartiere. Un momento per vivere un’esperienza culturale in pace e nel relax. Un momento che possa, in qualunque modo, arricchire queste sere d’estate.

Informazioni

Precisamente i film e documentari saranno proiettati in via Mazzacurati 76 (Municipio XI), nell’area verde del Punto ristoro Campanella. Per altre informazioni: