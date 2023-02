Vincenzo Ferrera, chi è Beppe di Mare Fuori: età, carriera, moglie, figli, foto e Instagram

Vincenzo Ferrara è soprattutto un attore di teatro per il quale ha una grandissima passione, ma ha dimostrato di saper fare bene anche davanti alla macchina da presa, avendo al suo attivo tante partecipazioni sia televisive che sul grande schermo, ma indubbiamente una delle sue partecipazioni più acclamate dal pubblico è quella nella quale interpreta il prof Beppe Romano nella serie tv Mare Fuori.

Chi è Vincenzo Ferrara?

È nato a Palermo il 21 aprile del 1973 e sin da adolescente ha manifestato un grande interesse per la recitazione. Ha iniziato subito dopo il liceo a prendere parte a organizzazioni di spettacoli teatrali. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo lo ha fatto con la scuola del Teatro Biondo e con il Gruppo della Rocca. Si è distinto immediatamente per le sue qualità e la sua carriera è legata a filo doppi con il teatro, verso il quale ha un vero e proprio amore.

Carriera

Ha, però, lavorato anche al cinema e in tv avendo la possibilità di lavorare con grandi attori come: Mario Martone, carlo Secchi e Toni Servillo. Ha preso parte a diversi film di successo tra i quali: Dentro la città, Nati stanchi, Due e mezzo compreso il viaggio, il manoscritto del Principe, Amorfù, Gli agenli di Borsellino, la passione di Giosuè l’ebreo, Viaggio segreto, L’ora legale.

Con Mare fuori, serie tv in onda su Rai 2 in prima serata, Ferrara ha ottenuto un grande successo. Nella fiction è Beppe Romano, il professore che insegna all’interno dell’istituto penitenziario. Un uomo disponibile e gentile che ha un’idea che porta avanti con convinzione: tutti devono avere una seconda possibilità.

Vita privata

Della vita privata di Vincenzo Ferrara non si sa molto. Anzi, non si sa quasi niente. L’attore è restio a far finire sotto i riflettori la sua intimità. Tra le notizie ‘rubate’ al noto interprete di Mare Fuori, si sa che è papà di un adolescente.

Instagram

Su Instagram, vincenzo_ferrara conta 71.900 follower.